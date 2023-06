AUDIO - Orlando: "Senza Kim e Osimhen, il Napoli diventa una squadra normale"

Per commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando

TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Ospiti: Massimo Brambati, Massimo Orlando e Marco Piccari Maracanà con Daniele Rocca

Per commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Come valuta Italiano?

"Italiano ha trasformato giocatori normali, li ha cresciuti col suo modo di vedere il calcio. Non ha una squadra fenomenale in difesa, ma da centrocampo in su ha una buonissima squadra. Però da quello che si sente almeno un paio di elementi potrebbero partire".

Napoli, da cosa ripartire dopo Spalletti?

"Sarà brutto e strano non vederlo il prossimo anno. Chi è vicino a lui dice che non vive lo spogliatoio normalmente, è molto partecipe delle vicende di squadra. Si è spremuto al massimo. A 64 anni, lui che ama la sua terra, vuole un attimo fermarsi. Vuole ricaricarsi e ripartire. Chi arriverà al suo posto? Sicuramente saranno cavoli amari".

E come rosa come cambierà il Napoli?

"Perdi allenatore, ds, poi forse Kim e Osimhen. Così ti indebolisci. Dipende dai giocatori che vai a prendere poi. Cambierà un po' troppo a dire il vero. ADL è uno che vuol far vedere che il Napoli rimarrà forte, magari per far contenta la piazza. Senza Kim e Osimhen diventa una squadra normale. Non vedo che possa ripetersi".