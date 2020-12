AUDIO - Pasqual su Milik: "Visto l'ingaggio la pista estera è la più facile"

L'ex difensore Manuel Pasqual è intervenuto a TMW Radio: "A chi farebbe comodo Milik? Dipende dalla sua mentalità, se accetta di rimettersi in gioco o se vuole approdare in una grande squadra. Penso alla Fiorentina che ha sofferto all'inizio l'assenza di un bomber sicuro, vivendo più che altro delle illuminazioni di Ribery. Sì, Vlahovic ha segnato tre gol nelle ultime, ma due su rigore. Se non sbaglio poi Milik al Napoli guadagna 5 milioni l'anno, e va capito quale società possa dargli certi soldi. Per questo, credo, la pista estera e della Premier sia più facile”.

Un pensiero su Gattuso? Trasparente. Nel calcio di oggi avere uno che dice tutto in faccia è la cosa più giusta, anche a costo di buttar giù qualche boccone amaro. Mi dispiace che ancora non abbia chiuso l'accordo per rinnovare il suo contratto, dato che è una piazza che spesso vive l'imponderabile a un metro dal traguardo. Ero il primo a non sapere come mettere in campo tutti quegli attaccanti, lui ci è riuscito dando comunque equilibrio”.