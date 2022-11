AUDIO - Sconcerti: "Kvara assenza importante. Ma Raspadori ottimo sostituto, è molto duttile"

"Nella partita non credo cambierà molto, le due squadre sono ben definite, l'Atalanta cercherà di assaltare".

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', per commentare il weekend di Serie A è intervenuto il direttore Mario Sconcerti.

Napoli, si ferma Kvaratskhelia:

"Non cambia drammaticamente ma cambia. Il georgiano è la sorpresa del campionato, è decisivo. Raspadori è un ottimo sostituto, è forse il miglior giovane in Italia ma deve sostituire il migliore del Napoli. E' un'assenza importante. La partita con l'Atalanta? Raspadori è molto duttile, sa concludere e preparare il gioco, l'altro parte e dribbla. Nella partita non credo cambierà molto, le due squadre sono ben definite, l'Atalanta cercherà di assaltare".

Anguissa, Ndombele e Lobotka, le piace questo centrocampo senza Zielinski?

"In questo tipo di partite, molto importanti, credo che ci sia il dovere di turnare i giocatori. Io preferisco un centrocampo con Zielinski. ma con Ndombele sei più coperto".

La vittoria del Napoli potrebbe essere una spallata importante al campionato?

"Una spallata l'ha già data, vedremo cosa accadrà in Juventus-Inter. Non fidiamoci però delle spallate, è un campionato equilibrato e poco prevedibile".