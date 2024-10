Auriemma ad ADL: "Se tutto questo lo avessi fatto l'anno scorso, avresti vinto un altro Scudetto!"

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato sul suo canale di Youtube del Napoli di Antonio Conte: "Tu sei primo in classifica dopo questa piccola fuga, perché dopo sette giornate di che fuga vuoi parlare, e pensi ancora all'anno scorso? Ma guardate che la ferita che ha lasciato la stagione 23/24 è profondissima, è talmente profonda che secondo me dopo tanti anni in tanti faremo fatica a ricordare chi l'ha vinto quello scudetto, tranne pochi. Ma in tanti ce li dimenticheremo, perché l'anno scorso è stata fatta una cosa veramente ignobile. I calciatori si sono proprio lasciati andare, un po' per presunzione, un po' per arroganza, un po' per cattiva gestione. È andato tutto malissimo, per non parlare del mercato.

Perché? Perché andarono via i due artefici dello scudetto: Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Uno sta facendo il ct della nazionale, l'altro è diventato il pleni-potenziario della Juventus. Quindi vuol dire che due fessi non sono. Ora è chiaro che De Laurentiis ha dovuto subire questi due addii, e per orgoglio non ha voluto dire 'Guardate, se ne sono andati i due che ci hanno fatto vincere, ora dobbiamo capire cosa fare'. Cosa fare? L'ha fatto quest'anno quello che doveva fare l'anno scorso. Ha aspettato un anno, ha aspettato di arrivare decimo, di essere insultato, calunniato, per la gestione della passata stagione, che manco nei campionati dilettanti succede quello che è successo l'anno scorso.

Di tutto il mercato dell'anno scorso cos'è rimasto? Ngonge, ma perché non c'è stata una squadra che l'abbia potuto prendere, altrimenti oggi non ci sarebbe più; e Mazzocchi, che torna utile soprattutto adesso che Conte gioca con la difesa a 3 o a 4, Mazzocchi è un esterno basso che può far sempre bene. La domanda è: 'Caro presidente De Laurentiis, tu quest'anno hai speso 160 milioni di euro senza averne incassati alcuni, mi sembra 8-10 milioni Ostigard - cioè questo è il dato: spesi 160 milioni, incassati 8-10 milioni, senza aver venduto Victor Osimhen-

Domanda: ma non potevi farlo l'anno scorso? Non potevi chiedere ad Antonio Conte, pregarlo in ginocchio, dirgli: 'Guarda, dimmi tutto quello che vuoi, te lo do. Se ne andato Spalletti, mi ha lasciato in mezzo alla strada. Io lo sai che sono un tuo estimatore da anni, ti prego vieni ad allenare il Napoli'. E voi pensate che con Antonio Conte, con un mercato da 160 milioni di euro, con o senza Victor Osimhen, perché parliamo chiaro: l'anno scorso Osimhen lo avrebbero acquistato a 150 milioni. E tu lo vendevi, perché tanto Antonio Conte diceva 'Basta che mi prendi Lukaku'. Il Napoli per me avrebbe vinto un altro scudetto, sfruttando l'onda lunga di quello precedente ma con un allenatore sergente di ferro, che ti tiene in riga e ti riporta all'idea di quello che sei: hai vinto uno scudetto, ma ne hai vinto uno".