Auriemma: "Problema sono i gol sbagliati! Centrocampisti massimo a 2 gol e Callejon solo 7 in 2 anni"

Nel corso di Giochiamo d'anticipo su Canale 21, il giornalista di Radio Marte Raffaele Auriemma è stato interrogato sui limiti del Napoli e su come migliorare: "Il problema è la saturazione. La squadra va rifatta, sono ormai passati 7 anni durante i quali gli stessi giocatori hanno lottato per tutto e dopo i 91 punti la squadra è finita. Lì s'è concluso un ciclo. Si parla dei gol subiti, ma si deve parlare di quelli che non si segnano: con Sarri c'erano 4 elementi in doppia cifra, mi dite quelli in doppia cifra adesso? A centrocampo? Fabian, Zielinski ed Allan hanno segnato 2 gol, Elmas e Demme 1, gli esterni invece? Callejon 7 in 2 anni. Qui bisogna migliorare, poi il gol si può pure subire sulla giocata avversaria, ma quante volte se ne poteva fare uno in più dell'avversario?"