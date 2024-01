Auriemma rivela: "Zielinski non avrebbe più giocato se fosse rimasto Elmas"

Raffaele Auriemma, giornalista e commentatore di Sport Mediaset, ai microfoni di "Pressing" su Canale 5

Raffaele Auriemma, giornalista e commentatore di Sport Mediaset, ai microfoni di "Pressing" su Canale 5 non ha mostrato alcun dubbio sul futuro di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli e promesso sposo dell'Inter: "Il Napoli è in piena confusione, Zielinski se fosse rimasto Elmas non avrebbe più giocato perché tanto ormai è dell'Inter. Osimhen va via quando vuole e ha firmato un rinnovo da 11 milioni, mentre Kvara guadagna 10 volte meno.

La situazione del Napoli è troppo complessa da essere gestita da De Laurentiis e Chiavelli che fanno tutto. De Laurentiis dovrebbe prendere un grande dirigente e tornare a Roma a fare il presidente e basta".