Auriemma sull'esonero di Mazzarri: "Problemi non in campo, ma fuori con partenze e rinnovi"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato l'esonero di Walter Mazzarri per far posto a Calzona: "Stiamo incentrando tutto sul campo, ma nello spogliatoio ci sono problemi ben più seri. I problemi del Napoli non riguardano il campo. Il problema riguarda quello che c'è fuori dal campo con chi vuole andare via, chi doveva rinnovare, chi è un ottimo giocatore guadagna meno di Demme che non gioca più, Zielinski andato via già da mesi. I problemi sono fuori, non il campo. La squadra si è ammosciata non perché ha smesso di giocare a calcio, ma perché nella testa è scattato qualcosa.".