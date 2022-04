Avv. Grassani: "Chiusi in utile 10 degli ultimi 17 bilanci con riserve da 125mln, che senso ha plusvalenza fittizia per 20mln?"

Nel primo pomeriggio di ieri, per il caos plusvalenze fittizie, è toccato al Napoli difendersi. Per la società sono stati chiesti 329 mila euro di ammenda

TuttoNapoli.net

Nel primo pomeriggio di ieri, per il caos plusvalenze fittizie, è toccato al Napoli difendersi. Per la società sono stati chiesti 329 mila euro di ammenda, mentre le inibizioni vanno dagli 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis ai 6 mesi e 10 giorni per la moglie e i figli Edoardo e Valentina, oltre ai 9 mesi e 15 giorni per l’a.d. Andrea Chiavelli. Gli azzurri sono finiti nel mirino della Procura per una sola operazione, quella con il Lilla che ha portato Osimhen a Napoli.

LE PAROLE DELLA DIFESA - Mattia Grassani, il legale degli azzurri, ha parlato proprio di Osimhen per smontare il modello dell’accusa: "Non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato, casomai troppo poco, visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni". Quindi è entrato nel merito dell’opportunità della violazione: "Poiché l’illecito contestato richiede il dolo, una società come il Napoli che ha chiuso in utile 10 degli ultimi 17 bilanci e ha riserve volontarie per 125 milioni di euro non ricorre a plusvalenze fittizie per 20 milioni. Sarebbe da kamikaze". Lo riporta La Gazzetta dello Sport.