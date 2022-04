Avv. Grassani: "Ci aspettiamo verdetto di piena assoluzione, fenomeno plusvalenze distante dal Napoli"

L'avvocato Mattia Grassani, legale che difende il Napoli per la questione delle plusvalenze fittizie, ha dichiarato

L'avvocato Mattia Grassani, legale che difende il Napoli per la questione delle plusvalenze fittizie, ha dichiarato: "Ci aspettiamo un verdetto di piena assoluzione, che restituisca al Napoli e al presidente l’immagine tanto faticosamente costruita in tanti anni di gestione, che non può essere scalfita dall’accostamento a un fenomeno, quello delle plusvalenze fittizie, distante anni luce dalla visione imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli, da sempre esempio di equilibrio ed attenzione al bilancio, non aveva alcuna necessità o esigenza di maquillages finanziari" si legge sul Corriere del Mezzogiorno.