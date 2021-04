Avv. Pisani: “Superlega? Per me è tutta una finta, alla fine si metteranno d’accordo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani. “Super League? Mi chiedo dove siano gli organi di controllo. Questa prova di forza a mio avviso è tutta una finta, loro già sanno quello che dovranno proporre alla fine. Io ricordo sempre le parole di Maradona, lui denunciò anni prima la UEFA. Questo scontro a me sembra tanto una finta: loro si metteranno d’accordo e i tifosi subiranno l’ennesima speculazione scellerata. I problemi esistevano già con UEFA e FIFA. Nel caos si troverà una soluzione che ovviamente a fare gli interessi di questi signori, senza avere alcun rispetto per i tifosi. La mia richiesta è di attivare gli organi di controllo, perché sembra che a questi livelli si possa fare di tutto. Le società sono superindebitate, le autorità non dovrebbero fare solo dichiarazioni ma far rispettare la legge.

Il tifoso è il finanziatore: senza il tifoso questo tifoso non esisterebbe, si tratta di inquinamento economico e di diritto. Se io non pago la bolletta della luce mi staccano la corrente. I poteri forti non pagano centinaia di milioni di euro e non succede niente”.