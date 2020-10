Azzi: "Per andare avanti toccherà fare sacrifici, due tamponi a settimana non bastano..."

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato il momento del calcio italiano attraverso Twitter: "Prima il Genoa, ora l'Inter. Il Napoli salvato (forse) dalla Asl. Se il calcio vuole andare avanti, con la pandemia in espansione, anche ai giocatori toccherà fare per forza dei sacrifici (stile Nba) in più. Altro che dimezzare i tamponi, non ne bastano neppure 2 a settimana...".

