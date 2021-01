Bacconi sta con Gattuso: "Piano gara giusto, ma ma non hanno funzionato le ripartenze"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Adriano Bacconi, tattico e opinionista televisivo: "La partita è stata bloccata molto nel primo tempo, il Napoli correttamente ha avuto un atteggiamento prudente cercando di sfruttare le ripartenze ma questo non ha funzionato. Ogni volta che recuperava palla però restava guardingo. Anche Zielinski si è visto di più in fase di raccordo che offensiva. Fino al gol la Juventus ha accelerato, non ha finalizzato molto ma è stata più incisiva. Il gol, seppur arrivato in maniera casuale, è arrivato dopo 15' in cui la Juventus ha messo costantemente in difficoltà il Napoli, era un vantaggio meritato. Poi la Juve si è fermata e non ha gestito bene il vantaggio. Gli episodi non hanno aiutato il Napoli ma nella gestione è mancato qualcosa. Gara simile a quanto visto con l'Inter? A San Siro creò molto e giocò anche un calcio offensivo, poi si addormentò a un certo punto della ripresa. Secondo me era corretto fare una partita attendista, non lasciare spazi alla Juve".