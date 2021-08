Baiano su Insigne: "Finalmente si è capito che è un valore aggiunto per il Napoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'allenatore ed ex attaccante Francesco Baiano ha parlato di Napoli-Spezia: “Il Napoli è sulla buona strada, davanti aveva una squadra venuta a fare le barricate e il problema era solo sbloccare la partita. La gara si è complicata dopo la sciocchezza di Osimhen, ma il Napoli l’ha portata a casa meritatamente.

Insigne osannato dal pubblico? Sono molto felice di questo, finalmente si è capito che il capitano è un valore aggiunto per il Napoli e non bisognava aspettare l’Europeo per scoprirlo. Ora bisogna solo che rinnovi il contratto e siamo a posto. Credo ci siano i presupposti per continuare insieme, perché il giocatore vuole concludere la carriera a Napoli. Poi è normale che i matrimoni si fanno in due e se ci sono dei paletti imposti dalla società diventa più difficile. Mancano ancora dei mesi e la volontà del giocatore sarà importante”.