Ballotta: "Scudetto? Juve e Milan dietro al Napoli, ma l'Inter ha qualcosa in più per rosa"

vedi letture

Marco Ballotta, ex portiere di Inter e Lazio tra le altre, è intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola per commentare lo sviluppo del campionato di Serie A: "L'Inter ha qualcosa in più a livello di rosa. Il Napoli può comunque essere una delle favorite perché non ha le coppe. Vedo loro due per lo scudetto. Juve e Milan le vedo un po' dietro.

Ai rossoneri manca un po' di concentrazione e dei punti fermi perché tanti giocatori sono altalenanti. E' un campionato bello perché equilibrato, non c'è l'ammazza campionato. Anche la Lazio si trova lì, l'Atalanta non meraviglia perché è una squadra consolidata a quei livelli".