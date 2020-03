Balotelli attacca: "Dovevano far tornare la Juve in testa prima di fermare il campionato"

"Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato". Scherza ma non troppo, Mario Balotelli, nel suo intervento in diretta Instagram. Aprendo una lunga chiacchierata in amicizia con Damiano 'Er Faina', volto noto sui social, l'attaccante del Brescia si è così espresso: "La gente non capisce la gravità di ciò che sta accadendo. Mi manca molto il calcio, ma è bello stare a casa. E restateci, altrimenti esco io a prendervi a sberle. Serie A? Non vince nessuno, non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla Serie B e l'anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Puoi fare mille robe, ma non le fanno. Secondo me al 3 aprile non si riprende".