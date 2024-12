Barbieri: "Scudetto? Il Napoli ha un grande allenatore, ma speriamo che non lo vinca"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport lo chef Bruno Barbieri, tifosissimo della Bologna e pronto a tornare in tv con Masterchef, ha detto la sua su questo inizio di stagione dei rossoblù e non solo: "Da bolognese sono un po’ arrabbiato perché in Champions non stiamo andando benissimo. In campionato siamo lì. Ieri la Juve ha pelato la matta: ha segnato dopo il 90′. Il Bologna ha perso una grande occasione in primis per punire Motta perché noi il suo addio ce lo siamo legati un po’ al dito. E poi per smuovere un po’ la classifica, non si può andare avanti solo di pareggi”.

Sullo scudetto: “Speriamo che il campionato non lo vinca il Napoli altrimenti Cannavacciuolo chi lo regge più. L’Inter, la mia seconda squadra, è forte. Il Napoli ha un grande allenatore. Poi l’Atalanta sta venendo fuori alla grandissima, anche lei ha un allenatore top“.