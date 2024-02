Barcellona, Deco a Sky: "Dispiaciuto per la scelta di Xavi. Yamal è un giocatore geniale"

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli.

Deco, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League che andrà in scena allo stadio Maradona: "Maradona è stato il più grande della storia del Napoli, quando crescevo era uno dei miei idoli ed è bellissimo giocare in questo stadio".

Arrivate a questi ottavi in un buon momento con tre vittorie nelle ultime tre partite. Successi arrivati dopo che Xavi ha annunciato l'addio a fine stagione, quanto ha inciso?

"Io sono triste per il fatto che Xavi andrà via, faceva parte del progetto. E' stata una sua decisione personale. La cosa importante è che la squadra abbia reagito e stia facendo bene. Il Napoli non sta attraversando il suo miglior momento, ma ha giocatori di alto livello e un cambio di allenatore ti dà sempre una scossa importante".

Scendete in campo con Yamal dal 1'. E' un 2007, cosa ha di speciale?

"Ha le qualità dei giocatori geniali, la capacità mentale che può fare la differenza. Ma bisogna andarci cauti, quando c'è un calciatore così va custodito bene".