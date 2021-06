Barcellona, Laporta sulla Superlega: "La UEFA non la sta appoggiando, ma lo stesso accadde anche nel basket"

Intervenuto nell'Assemblea dei Soci del Barcellona, il presidente blaugrana Joan Laporta è tornato a parlare della Superlega, lasciando aperta la porta ad una rivisitazione della competizione annunciata qualche mese fa: "Il progetto della Superlega è ancora vivo. Un tribunale ha stabilito che la UEFA non può intraprendere azioni contro il progetto. Ma la UEFA non se ne è curata e ha iniziato a lanciare minacce e pressioni: i club inglesi hanno abbandonato, seguiti da Atletico, Inter e Milan, preoccupati dalla minaccia di non partecipare alla Champions League. Non chiederemo scusa per la nostra volontà di essere padroni del nostro destino".

Il numero uno del club catalano ha proseguito: "Al momento la UEFA non sta appoggiando la Superlega, ma è accaduto lo stesso con l'Eurolega del basket. Dobbiamo prendere delle decisioni. Stavamo lavorando per renderla compatibile con tutte le competizioni: stiamo creando qualcosa di nuovo e vogliamo rendere la competitività più attrattiva, consentendo ai club di mantenersi sostenibili. Ceferin l'ha presa sul personale. Stiamo vivendo una nuova fase, e quando avremo studiato un nuovo formato lo presenteremo in modo che lo possiate approvare".