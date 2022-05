Barcellona, Laporte ammette difficoltà finanziare: "Mercato? Bisognerà valutare il fattore FPF"

Ricordiamo come nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis, rispondendo su un possibile interesse del Barcella per Koulibaly aveva dichiarato: "Non hanno i soldi per comprarlo".

La situazione economica in casa Barcellona resta complicata, come ammesso dallo stesso presidente Joan Laporta. Rispondendo alla questione del riscatto di Adama Traorè, il patron ha spiegato come la dirigenza sia 'soddisfatta di lui, ma che il prezzo fissato per il riscatto è molto alto. Bisogna valutare il fattore Fair-Play" ha spiegato ricordando come ci saranno valutazioni da fare nel corso del mercato.

