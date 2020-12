Baroni: "I due anni condivisi con Diego: la gioia più grande che mi ha regalato il calcio"

Nel corso di ‘Radio Goal’, l’allenatore Marco Baroni, ex difensore del Napoli, ha ricordato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Diego Armando Maradona: "Diego è stato il più grande di tutti, non rinascerà un altro come lui. Rimane la bellezza del ricordo della sua grandezza ed umanità. Il calcio mi ha regalato tanto, ma la mia più grande gioia è stata condividere due anni della mia vita con lui. Diego era umile tra tanta gloria. Era un grande trascinatore. Giusto che lo stadio San Paolo sia intitolato a lui"