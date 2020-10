Bartoletti sul caso Juve-Napoli: "Una sconfitta per il nostro calcio. In questi giorni ho visto poca serenità"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Marino Bartoletti: “Quello che è successo l’altra sera a Torino è una grande sconfitta per il nostro calcio, vedere tre arbitri che passeggiavano sotto la pioggia in uno stadio vuoto è una cosa che fa veramente male. Quello accaduto deve servirci da lezione, bisogna ritoccare questi protocolli per migliorare il prosieguo del nostro calcio. Viviamo giorno per giorno affrontando questa situazione così terribile del Covid, il 18 giugno non è il 7 ottobre e tutto va rivisto ma con serenità, cosa che non ho visto nel dibattito degli ultimi giorni. Stiamo trattando un argomento importante bisogna perimetrare le azioni di ognuno. Non è vero che noi pensiamo prima al calcio e poi alla scuola e alla salute. E’ chiaro che nessun tribunale ordinario darà mai torto al Napoli per quello accaduto. Il Ministero della Salute dovrà dire a tutte le asl di comportarsi con lealtà e tutelare la salute dei cittadini”.