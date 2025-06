Bazzani: "Nunez è un top, ma al Napoli andrebbe bene anche quest'altro attaccante"

Fabio Bazzani, allenatore ed ex attaccante, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lucca sarebbe una buonissima alternativa a Lukaku, ha ampi margini di miglioramento e chi più di Conte potrebbe migliorarlo? E’ nel momento di carriera giusto per arrivare in un top club, questo step fatto con Conte sarebbe un bel mix. Ha tecnica, ha struttura fisica e sa attaccare la profondità. Se poi il Napoli andasse su profili con maggior esperienza europea allora ancora meglio. Nunez? Sarebbe un gran bel colpo, ma se non dovessi arrivarci allora andrebbe bene uno come Lucca.

Ndoye? E’ eccezionale, per me è stato uno dei più decisivi del nostro campionato. Quest’anno è riuscito anche a far diversi goal con Italiano, cosa che con Motta non riusciva a fare. Salta sempre l’uomo, gioca in tutti i ruoli d’attacco e sarebbe un grandissimo colpo. Il Bologna proverà ad ottimizzare al meglio dalla sua cessione, ma credo si siano messi l’anima in pace che il giocatore vada per altri lidi. Il colpo più importante per il Napoli sarebbe davvero lui, è incontenibile”.