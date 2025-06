Podcast De Paola su Chiesa: "E' anarchico, problema di testa. Ecco con chi può rilanciarsi"

Federico Chiesa, dopo aver trovato pochissimo spazio in Premier League con il Liverpool, è alla ricerca di una nuova sistemazione per rilanciarsi anche in chave Nazionale. Sull'esterno d'attacco ex Juventus, ha dato il suo giudizio ai microfoni di Tmw Radio l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola, spiegado i motivi dell'annata poco felice in Inghilttera.

"E' un problema di testa. Nessuno ne discute le qualità ma è difficilmente adeguabile agli schemi. Tutti gli allenatori che lo hanno avuto hanno sollevato il problema, anche se non apertamente. E' anarchico. Se fa questo salto di qualità, perchè è un talento importante...Deve fare la sua parte ed adeguarsi. Nelle mani di Gasperini potrebbe rilanciarsi".