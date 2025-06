Soviero: "Meret e Milinkovic-Savic? Bel connubio. Gioco coi piedi? Conta più un'altra cosa"

“Meret è un buon portiere, in alcune partite è stato determinante, in altre ha commesso qualche errore, come nell'ordine naturale delle cose. Nella passata stagione, quella post scudetto di Spalletti, ha sbagliato come tutti, quella è stata una debacle di tutta la squadra. C'è da dire però - ha detto l’ex portiere Salvatore Soviero a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che quando entra in competizione con un altro portiere di livello, va in difficoltà.

Milinkovic-Savic è un buon estremo difensore, totalmente diverso da Meret, ed insieme potrebbero creare un bel connubio. Conte ha fatto calcio e sa che è importantissimo avere il doppio per ogni ruolo. A fare la differenza tra Meret e Milinkovic è in particolar modo la percezione della tranquillità che il portiere dà alla squadra: l’attuale numero uno del Torino sotto questo aspetto è molto bravo. Non importa la straordinarietà del gioco con i piedi, cio' che conta è la serenità che dai ai compagni. Meret forse in questo è un po' più manchevole, anche se fa ottime prestazioni. Milinkovic ha una personalità notevole”.