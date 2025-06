Lo Monaco: "Ndoye? Lasciatelo a Bologna, non fa la differenza! De Bruyne? Sarà da esempio"

l dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale: “Meret, al di là di qualche episodio negativo, è un ottimo portiere, sta nel giro della Nazionale. Concorrenza nel ruolo del portiere? Ma è anche giusto che sia così, il Napoli deve avere due portieri che garantiscano un certo rendimento e poi deve avere un giovane di potenzialità importante.

Ndoye? Lasciatelo a Bologna, è un buon giocatore ma non fa la differenza. Il Napoli sugli esterni deve sostituire un giocatore come Kvara. Come giovane chi mi piacerebbe? Mateo Silvetti del Newell’s Old Boys. Mastantuono? L’ho trattato l’anno scorso per una società italiana, chiesero 50 milioni e poi, giustamente, non si è fatto più nulla. Ha talento puro. De Bruyne è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Poi, essendo nordico, è molto riservato, ma lui sarà un esempio nel gruppo. De Bruyne può fare tutti i ruoli del centrocampo, anche il centrale basso di centrocampo. Musah è un giovane di buonissima prospettiva. Il presidente non deve assecondare in tutto il proprio allenatore”.