Beccantini: “Una sconfitta del Napoli può dare morale a Inter, Milan e Juve”

Roberto Beccantini , storica firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto a “Santo Catenaccio” : “Le amichevoli di dicembre non le ho seguite ma tutti abbiamo molta curiosità di vedere cosa accadrà dopo questa lunga pausa. La Premier è iniziata subito con grandi ritmi. Vedremo cosa sapremo fare. Il Napoli ci ha lasciato un ricordo fresco ed è difficile che possa cambiare, ovviamente le inseguitrici sperano in un passo falso e la prima risposta arriverà da Inter-Napoli.

Diciamo che i partenopei hanno prodotto cosi tanto fino ad ora che possono permettersi qualche passo falso. Una sconfitta può dare morale agli inseguitori come Inter e Milan ma anche alla Juve, un modo per dimenticare la zavorra dei problemi giudiziari. Lazio e Roma non le vedo dentro questa lotta scudetto anche se la squadra di Sarri talvolta ruba lo sguardo”.