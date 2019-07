BeIn, Palmeri: "James ha una forte personalità, è il punto di riferimento in Colombia..."

A Radio Marte nel corso di "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di Bein Sport: “James Rodriguez ha una personalità molto forte, ha vissuto varie fasi nella Nazionale colombiana, ma in questa fase è il punto di riferimento. Nella coppa America la Colombia è caduta alla prima difficoltà per cui c’è un po' di delusione, ma James ha ben figurato. Allan ha ricevuto la fiducia di Tite e si è reso anche protagonista.

Pulgar? Non capisco perché Milan, Roma e Inter che cercano un centrocampista centrale non vadano sul ragazzo. E’, secondo me, il miglior centrocampista centrale di fosforo della Coppa America. L’ho visto essere orchestratore di gioco, assicuratore di palloni, ha fatto aperture di 40 metri e inserirsi a rimorchio per concludere”.