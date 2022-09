Belardi: "Meret fa bene perché è sereno. E se è sereno è merito di Sirigu"

Emanuele Belardi, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Emanuele Belardi, ex portiere azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tutto il panorama italiano deve essere contento se un portiere italiano fa bene. Meret non è mai stato affiancato da un portiere che gli avrebbe trasmesso serenità, Sirigu invece in questo è un maestro: dà consigli, ti stimola perché è un buon portiere ancora. Ma è bene che sia ben definito il primo e il secondo portiere. Voglio capire che ci siano due portieri competitivi e il Napoli ce l'ha perché Sirigu è affidabilissimo, ma ci vogliono idee chiare: un primo e un secondo portiere".