Bellucci: "Simeone utile anche per Europa e Coppa Italia, con Osimhen solo in un caso"

Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che Spalletti abbia avallato l'arrivo di Simeone nonostante l'arrivo di Osimhen. Se è così, probabilmente si spera che il Napoli possa andare avanti anche in Europa, in modo da dare spazio a entrambi. Inoltre c'è la Coppa Italia. Per farli giocare insieme però bisognerebbe cambiare modulo, magari Luciano ha già in mente qualcosa".