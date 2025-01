Benitez: "Juve, ritardo clamoroso dal Napoli. Non può fare la comparsa"

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle squadre italiane impegnate in Champions League: “Impressionato dall’Inter che va considerata tra le Grandi. Una sola sconfitta e anche un solo gol subito, una padronanza delle situazioni e una forza mentale che è racchiusa anche nel 3-0 al Monaco: impossibile non pensare che possa essere ritenuta tra le favorite. Lautaro? Gli attaccanti come lui non spariscono mai, se non per ricaricarsi, e la tripletta conferma semplicemente quello che sapevamo: siamo al cospetto di un attaccante enorme che in una squadra così autorevole, sa sempre come esaltarsi. Barella poi è uno dei migliori centrocampisti; Thuram arricchisce le soluzioni offensive; Dimarco è scatenato”.

Male il Milan e la Juventus.

“C’erano stati segnali in precedenza, penso alle polemiche tra i rossoneri e alla difficoltà di vincere dei bianconeri: questi risultati non favoriscono le analisi, serve in entrambi gli ambienti la necessaria lucidità per capire cosa stia frenando i rispettivi progetti. I bianconeri hanno un ritardo clamoroso dal Napoli. Alla Juventus non si addice il ruolo di comparsa, non può permetterselo né per quello che racconta la Storia e né per la qualità dell’organico”.