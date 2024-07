Bennarrivo: "Conte fenomeno! Dal Napoli riuscirà a tirare fuori il massimo perché è un martello"

Antonio Benarrivo, ex terzino del Parma e della Nazionale, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della Serie A, che fra meno di un mese prenderà il via.

Parliamo di campionato: come se lo immagina?

"Mi auguro che sia più combattuto di quello appena concluso. L'Inter ha dominato e ha fatto il vuoto subito dopo l'inverno. A me, invece, piacciono le corse tirate, le volate a perdifiato".

Questa stagione come sarà?

"L'Inter resta la grande favorita, inutile nascondersi. Ha confermato la squadra che ha vinto lo scudetto e ha inserito giocatori di qualità e di esperienza come Zielinski e Taremi. In più, c'è la continuità di lavoro con lo stesso allenatore: Simone Inzaghi sta dimostrando di essere bravissimo. Mi aspetto un grande percorso anche in Champions".

E dietro l'Inter?

"Questo è il campionato della novità. La Juve ha cambiato guida tecnica e quasi mezza squadra. Il Milan, idem. II Napoli, pure. È ovvio che ci vorrà un po' di tempo per sistemare tutti i meccanismi, ma poi secondo me vedremo una Serie A divertente. Sono molto curioso di vedere all'opera la Juve di Thiago Motta".

Di Roma e Lazio quale giudizio si è fatto?

"Mi sembra che la Roma abbia fatto bene a confermare De Rossi, adesso bisogna vedere su quali giocatori può contare. La Lazio di Baroni al momento è un punto interrogativo".

E il Napoli?

"Conte è un fenomeno. Lo ha dimostrato alla Juve, all’Inter e al Chelsea. Deve plasmare una squadra, ma è un martello e per questo sono convinto che dal Napoli riuscirà a tirare fuori il massimo. Inoltre non ha impegni di coppa e questo è un vantaggio per una squadra che ha bisogno di allenarsi tanto per poter crescere".