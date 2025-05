Beretta: "Conte ha rigenerato tutti. McTominay? Sceglie Napoli perché c'è lui"

Mario Beretta, allenatore, è intervenuto ai microfoni Radio Marte e si è proiettato al match degli azzurri contro il Lecce: “Il Napoli affronterà la partita con il Lecce così come le altre 3 rimanenti senza fare calcoli, credo proverà fin da subito a dominare e conquistare la partita. Sarà fondamentale la determinazione e l'approccio con cui il Napoli scenderà in campo, mancano poche partite ed i giocatori sanno l'importanza di quello che può dare questa giornata. Tatticamente il Napoli ha avuto in questa stagione tante facce e il vantaggio di 3 punti sull'Inter nonostante i tanti cambi modulo dimostra la sua forza.

Olivera da difensore centrale rappresenta comunque una sicurezza anche perché in questo sistema Politano diventa quasi un quinto e può andare ad aiutare lo stesso uruguaiano in un ruolo che normalmente non occupa. Se Conte fa questa scelta è perché si fida di questa soluzione. Tutti i giocatori sono cresciuti tantissimo e va sottolineato come anche chi non ha giocato tanti minuti si è fatto trovare pronto una volta che è stato chiamato in causa dall'allenatore. Questo è il frutto del lavoro di Antonio Conte che ha sempre tenuto in considerazione tutti, facendo sentire ogni giocatore al centro del progetto o comunque importante per la squadra. Questo lavoro ora il tecnico se lo ritrova in un momento di difficoltà dal punto di vista numerico ed è un aspetto tutt'altro che scontato. Uno degli obiettivi di ciascun allenatore è quello di far crescere i propri giocatori e Conte c'è riuscito benissimo. È cresciuto McTominay, così come Anguissa che l'anno scorso aveva performato come tutti al di sotto delle sue possibilità. Conte ha rigenerato tutti.

Proprio McTominay mi ha davvero stupito: sono convinto che sia venuto a Napoli proprio per Antonio Conte. Anche l'Inter ha una partita importante contro il Verona: se riuscirà a vincere metterà pressione al Napoli. il pareggio a Barcellona è stato brillante per l'Inter e vincere il ritorno passando il turno e conquistando la finale Cancellerebbe i passi falsi che i nerazzurri hanno fatto nell'ultima settimana. Il campionato è ancora tutto da giocare, penso che la sfida tra Napoli ed Inter in ottica tricolore sarà determinata anche da quello che accadrà martedì tra l'Inter ed il Barcellona".