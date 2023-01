Bergonzi approva Orsato: “Padrone della partita, ha dato una lezione di arbitraggio”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi

A "1 Football Club" , programma radiofonico in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Mauro Bergonzi , ex arbitro internazionale ed attuale moviolista Mediaset .

Parere sull'arbitraggio del weekend in Serie A? "Weekend arbitrale molto positivo, tutti i direttori di gara hanno sfornato una prestazione di livello. Mariani in Cremonese-Inter, anche Doveri in Atalanta-Samp. Orsato, invece, ha dato una lezione di arbitraggio in una gara molto bella, giocata da entrambe le squadre nel migliore dei modi. Arbitraggio da Mondiale".

Prova positiva di Orsato in Napoli-Roma? "L'esperienza, il carisma e l'autorevolezza di aver arbitrato una finale di Champions ed una semifinale di Mondiale... Una direzione di gara pulita, coscienzioso il suo continuo far giocare. Era padrone della partita, diventata bellissima grazie alla sua propensione allo spettacolo. La Roma ha evitato scene isteriche evidenti con la Fiorentina. I giallorossi si sono messi in riga. Ma senza simulazioni o costanti proteste, nel complesso lo spettacolo è più bello".