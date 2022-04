Berthold: “Modo di giocare di Mourinho è molto difensivo e poco spettacolare, non mi piace”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Thomas Berthold, ex calciatore di Roma e Bayern Monaco

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Thomas Berthold, ex calciatore di Roma e Bayern Monaco, campione del Mondo nel 1990.

Su Mourinho: "Non mi sta piacendo, soprattutto per il modo di giocare. Il suo modo di giocare è molto difensivo, poco spettacolare e soprattutto lo vedo fermo a qualche anno fa. A me piace il gioco aperto e offensivo".