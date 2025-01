Bertoni: "Kean-Raspa coetanei, perché uno non gioca e ha 10 gol in meno dell'altro?"

Daniel Bertoni, ex attaccante e grande amico di Diego Armando Maradona, ha parlato in vista del match tra Napoli e Fiorentina di due attaccanti italiani che si ritroveranno contro: "Kean ha 24 anni come Raspadori. Ma Kean ha fatto 11 gol e Raspadori appena 1, quello della vittoria sul Venezia.

Perché Raspadori non gioca? Lo chiedo io a lei. Mi sorprende vedere in panchina un attaccante con questa qualità: ha la magia nei piedi e in un calcio molto fisico come quello di oggi può fare la differenza".