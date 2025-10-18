Beukema a Dazn: "Gara dominata, è mancata cattiveria! Sul mio inserimento..."

Sam Beukema, difensore del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta contro il Torino: "Abbiamo dominato quasi tutta la partita, però il mister ha ragione perché non eravamo così cattivi negli ultimi venti metri e dobbiamo migliorare questo".

Com'è entrare in un gruppo con lo scudetto sul petto? "Abbiamo un bel gruppo, siamo fortunati perché ci aiutano molto e ora sto giocando un po' di più. Mi sento sempre meglio dopo ogni partita, sto capendo quello che vuole il mister e questo vale anche per gli altri".