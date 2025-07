Beukema ammette: "Ndoye? Lo sento tutti i giorni, lo chiamo dopo gli allenamenti"

Sam Beukema è molto amico di Dan Ndoye. I due, compagni al Bologna, potrebbero ritrovarsi anche al Napoli. Il difensore azzurro ha ammesso di sentire spesso l'attaccante nel mirino del club azzurro. Anzi, tutti i giorni, non spesso: "Sì, ho sentito Ndoye, è uno dei miei migliori amici, come Ferguson, lo chiamo quasi ogni giorno dopo gli allenamenti. Lui sta bene (ride, ndr). Parliamo di tutto, della vita, dico quello che si direbbe a un migliore amico. Non parliamo di Napoli. Non so cosa farà, spero faccia la scelta che vorrà. Di sicuro io vorrei sempre giocare con il mio migliore amico". Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan.

Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo nonostante il pressing del Nottingham Forest. La Premier lo tenta, il Napoli resta in pole. Il Bologna chiede tanto ma il ds Manna non si arrende e continua a provarci. Potrebbe essere decisiva, alla fine, proprio la volontà del giocatore.