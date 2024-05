Bianchi: "Di solito c’è il calo, ma questo crollo del Napoli non riesco a capirlo"

A Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli.

© foto di Federico De Luca

A Radio Crc nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli: "Non si deve mai vivere di ricordi, ma vincere a Napoli è stato bellissimo. Se non hai un’organizzazione capillare alle spalle è facile avere un calo di rendimento a tutti i livelli dopo una vittoria importante come quella dello scudetto. E non è quello che è successo a Napoli. Non sono dentro al Napoli da tanto tempo, ma una caduta libera è molto difficile, di solito c’è il calo di rendimento, ma questo crollo non riesco a capirlo. Quando si vince, sul carro salgono tutti, quando invece si perde è sempre l’allenatore a pagare ed infatti nel Napoli quest’anno ne sono passati tre.

Se una macchina di formula 1 non ha telaio o non ha le gomme può guidarla anche il miglior pilota del mondo, ma dopo pochi metri va fuori o arriva ultima. Ho frequentato gli spogliatoi, ma ai miei tempi si diceva che se non sentivi l’odore del campo non potevi parlare di calcio e invece oggi sempre più addetti ai lavori sembra che sappiano tutto, ma nello spogliatoio ci sono stati poche volte. Il calciatore andava a discutere il contratto annuale da solo, senza intermediari. Oggi invece il calciatore è un’azienda che produce milioni di euro all’anno ed ha a disposizione avvocati, procuratori, intermediari per cui il calcio di oggi è un altro sport rispetto a quello di 37 anni fa. L’unica cosa che rimpiango della mia vita calcistica sono i tanti infortuni che mi hanno procurato tanta sofferenza da calciatore, ma anche tanta voglia di riscatto".