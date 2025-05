Bianchi sicuro: "Il Napoli non si farà recuperare. Kvara via? Il calcio è gioco collettivo!"

vedi letture

Intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica, l'ex tecnico sia del Napoli che dell'Inter Ottavio Bianchi ha parlato del campioanto con i nerazzurri al secondo posto a -3 dal Napoli capolista. La situazione è più che mai aperta anche se, secondo l'ex mister campione d'Italia con gli azzurri, la squadra di Conte difficilmente riuscirà a farsi sorpassare ancora in questo finale: "Dubito che gli azzurri possano farsi ricuperare. Società sana, organico valido e un allenatore di cui è superfluo parlare. Conte ha un Napoli che non molla mai".

Nessun paragone rispetto al Napoli del passato soprattutto per quanto riguarda gli staff: "Io avevo appena due collaboratori. Paragoni tra epoche non se ne possono fare. Conte però è il top per gestire questo momento, da uomo del Sud. E’ arrivato al momento giusto: è più complicato dopo il successo. Era andato via Osimhen e poi ha salutato Kvaratskhelia, ma grazie al Napoli stiamo avendo la conferma che il calcio è un gioco di squadra, che il collettivo esalta i singoli e non viceversa. Prendete McTominay: cresce gara dopo gara, lui è stato una bellissima sorpresa".