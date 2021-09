Biasin: "CR7, che barzelletta. Puoi essere il più forte e ricco dell’universo, ma lo stile non si compra"

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Altre barzellette? Beh, c’è Ronaldo e il suo nuovo status di “calciatore felice”. Non perde occasione per dire che ora è felice, che Manchester è bella, che ha preso la scelta più giusta… E così facendo tira frecciate al club che gli ha dato, solo in stipendi, 93 milioni di euro netti. E la verità è che puoi essere anche il giocatore più forte e ricco dell’universo, ma lo stile non lo puoi comprare".