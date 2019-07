Biasin: "Icardi non ce l'ha con Napoli o Juve, ma si sente interista e vuole restare"

Tutto su Mauro Icardi, ma non solo. Fabrizio Biasin, capo dello sport di Lubero, affronta varie tematiche nel suo intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Ogni giorno c’è una ricostruzione in riferimento a Icardi. A oggi, se domandi al giocatore, non prende in considerazione nessuna ipotesi, non perché ce l’abbia col Napoli, con la Juve o l’Atletico, ma perché si sente ancora interista e non ha capito che la sua storia a Milano è terminata. Alla fine, per forza di cose da qualche parte dovrà andare, ma in questo momento un potenziale acquirente non si fa avanti. Se ragionasse da calciatore, Icardi dovrebbe andare in una piazza in cui l’allenatore possa valorizzarlo ed i tifosi sostenerlo. Mi farebbe piacere vedere Icardi all’estero, anzi lo spero mentre avrei paura di vedere Icardi alla Juve anche perché l’Inter punta a colmare il gap con la prima della classe e con l’argentino andrebbe a rinforzarla ulteriormente”.