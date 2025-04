Biazzo: "Assorbire così l'addio di Kvara non è da tutti. Conte ha fatto una genialata..."

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha parlato dei temi principali in casa azzurra: "Io spero che l’Inter veramente riesca in Champions, perché una squadra italiana nella vetrina europea a me fa piacere. Cosa può convenire in chiave Napoli? Il fatto che gioca conviene a prescindere al Napoli, perché che vinca o perda, subisca o meno, sono 90 minuti che l’Inter deve fare con le gambe. Se l'Inter fa il risultato all'andata, poi ci crede veramente nella Champions. A quel punto in campionato...".

Se Conte vince lo scudetto è un miracolo? "Allora, che il Napoli sia forte è fuori discussione. Che potesse vincere lo scudetto con questa squadra, prima che incominciasse il campionato in pochi lo pensavano. Che Conte abbia avuto dei problemi a livello di organico è oggettivamente vero, senza fare i pianti e i contropianti, ma vorrei vedere una squadra a cui tolgono Kvaratskhelia a gennaio nel bel mezzo del campionato. Cioè, non so quante altre squadre avrebbero in qualche maniera assorbito il colpo. Conte ci è rimasto male, ma in qualche modo l'ha assorbito. La genialità di Conte non è stata nei moduli, 3-5-2 o 4-3-3 che sia, ma è stata nell'affidare a McTominay un ruolo completamente diverso che non aveva mai fatto da nessuna parte. E adesso McTominay è l'uomo che fa la differenza".