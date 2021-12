Biscardi jr su Insigne: “Toronto? E' una scelta di vita che alla sua età si può fare"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista e conduttore Maurizio Biscardi.

Nuovo anno, da chi si aspetta di più? Correa, Insigne, Zaniolo o Dybala?

"Per Correa dobbiamo capire come è passato l'infortunio, per Insigne e Dybala se rinnovano".

E' vero che su Insigne non ci sono offerte né in A né in altri campionati europei?

"Magari gli si prolunga la carriera così. Sarebbe una star e giocherebbe normalmente, senza pressioni. E' una scelta di vita che alla sua età si può fare".