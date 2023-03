BoboTv, Vieri senza parole per Kvara: “Il gol all’Atalanta è una roba fuori di testa!”

Christian Vieri, durante la BoboTv, ha parlato del momento del Napoli e di Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Vieri, durante la BoboTv, ha parlato del momento del Napoli e di Kvaratskhelia: “Spalletti non dice le cose tanto per dire: ha detto che Kim è il centrale migliore al mondo e che il gol di Kvaratskhelia è degno di Maradona. Il gol che ha fatto è una roba da fuori di testa! Se lui va al Manchester United tornano i tempi di George Best, Kvaratskhelia è uguale. Io non vedo l’ora che arrivi mercoledì per veder giocare il Napoli”.