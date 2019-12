Bologna, Skov Olsen: "Felice di aver aiutato la squadra con il mio primo gol"

Il giocatore del Bologna, Skov Olsen, autore del primo gol della squadra emiliana ha analizzato la vittoria contro il Napoli in mixed zone: "Sono molto contento di aver aiutato la squadra con il mio primo gol: dedico il gol a me e alla mia famiglia, ma anche alla squadra e al mister. Sono felice di aver accumulato minuti. Le altre volte non avevo fatto benissimo, spero d’ora in poi di essere più costante".