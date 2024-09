Podcast Bonanni: "Se a gennaio il Napoli sarà ancora lì, Conte chiederà altri 2-3 colpi ad ADL"

A parlare del turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

A chi dedica il primo pensiero di giornata?

"Al Napoli di Conte, perché ieri ho visto la partita e sono convinto ancora di più che questa squadra, per come è stata costruita, sicuramente darà del filo da torcere a tutti. Sarà molto dura per tutte".

Napoli capolista e la Juve insegue:

"Ad oggi una delle armi che aveva Spalletti la sta sfruttando Conte a suo favore. Ha rimesso i giocatori al suo posto, con un impegno a settimana sarà lì il Napoli. Io credo che se a gennaio starà ancora lì, altri 2-3 colpi li chiederà sul mercato Conte. La Juventus? Una società che ha speso così tanto non può non lottare per lo Scudetto. Ci aspetta un campionato avvincente".