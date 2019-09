Borghi pazzo del Napoli: "Accetta il rischio per attaccare, ma ora sa anche attendere"

Attraverso il suo canale youtube, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha elogiato la vittoria del Napoli: "Super super super vittoria del Napoli contro i campioni in carica ed i più forti in questo momento. Una vittoria che è un manifesto, una dimostrazione delle potenzialità del Napoli. Una squadra che gioca con coraggio, con tante soluzioni di qualità e che accetta di rischiare per attaccare al meglio, ma che ora sa anche mettersi lì e aspettare e difendere perché in Champions tutte propongono e ti mettono in difficoltà. Il Napoli ha fatto anche questo. Viene premiata la mentalità del suo straordinario allenatore che migliora le individualità. In estate sono arrivati giocatori che alzano il livello e danno altre soluzioni. Il piano era verticalizzare subito su Mertens o alle spalle della difesa alta per Lozano e su Insigne partendo da sinistra. Callejon a destra dà ampiezza e Fabian inserimenti, un piano propositivo contro un Liverpool che quando ti trova sbilanciato ti frulla come nessuno. E' tornato Koulibaly, molto bene Di Lorenzo, un altro acquisto importante come Llorente che quando la squadra è stanca e non può più ripartire allora ti permette di lanciare. Quando poi giochi così è più facile arrivi quella spinta divina per vincere, come la parata di Meret, il rigore furbesco di Callejon nel momento più difficile".