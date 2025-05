Podcast Braglia: "Scudetto al Napoli al 99%, l'Inter è dietro e non le vincerà tutte"

vedi letture

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del turno di campionato al via questa sera con l'anticipo Torino-Venezia.

Turno favorevole al Napoli?

"Al 99,9% lo Scudetto è già del Napoli. Il Lecce è in lotta per la salvezza, ma può sempre servire un punto al Napoli. E' l'Inter dietro ora. La vedo difficile per l'Inter che vinca tutte le partite che mancano".

Come si spiega questo comportamento dell'Inter?

"La rosa dell'Inter non sarà all'altezza di vincere tutte e tre le competizioni, ma ha onorato tutti e tre gli impegni. In questo campionato credo che si giochi troppo e il fattore preparazione credo sia stato fondamentale. Una delle cose che ha inciso tanto è stato il viaggio della Supercoppa. Ha pesato molto".

Napoli, Conte dice di non abbassare la guardia:

"Credo che avranno anche la carica del pubblico, anche a Lecce, e questo sarà un ulteriore vantaggio per il Napoli in questo finale".