Podcast Braglia: "Se il Napoli prende Milinkovic vuol dire che c'è poca fiducia in Meret"

Simone Braglia, ex calciatore, ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Quale il portiere titolare alla Lazio con Sarri? E che ne pensa di Milinkovic-Savic come altro portiere al Napoli?

"Come titolare della Lazio direi dovrebbe scegliere Mandas, anche se mi piace Provedel. Milinkovic Savic al Napoli non concordo. Diventa una mina vagante per Meret. Avere due portieri della stessa valenza, uno pesta i piedi all'altro. Credo che mostri così che c'è poca fiducia su Meret".

Carnesecchi nel mirino dello United: che ne pensa della cifra di 40 mln?

"Io fossi in lui non esiterei. Andrebbe in una società più prestigiosa e in un campionato decisamente migliore".

Federico Chiesa, quale la squadra ideale in Serie A?

"Non so se la Roma e Gasp siano quelli adatti. Gasperini ti rigenera ma bisogna vedere come sta fisicamente Chiesa. Serve un allenatore che gli dia fiducia e non lo sprema troppo fisicamente. Quindi Milan o Fiorentina".

Osimhen al Liverpool in cambio di Nunez e Chiesa: lo farebbe?

"Sarebbe una grande operazione".