Brambati: "Milinkovic non mi convince. Facile al Torino con 10-15 tiri, a Napoli uno..."

Massimo Brambati, agente Fifa ed opinionista tv, è intervenuto a Radio Marte: “Sterling nel Napoli potrebbe avere la doppia funzione di giocare sia come ala offensiva che come seconda punta da affiancare a Lukaku ed è quello che so si cercava per arricchire la rosa. Sterling resta un grande calciatore, le riflessioni sul costo e sulla condizione atletica ci stanno, ma con Conte potrebbe ritrovare la forma di un tempo. A volte resta un niente per trasformare un calciatore che sembra finito a calciatore molto motivato. Ndoye è il pallino di Conte ma il Bologna sta chiedendo cifre molto alte, per me anche esagerate. Per questo se non si riesce a raggiungere lo svizzero, che è il piano A, si andrà sulle piste alternative.

Su Milinkovic Savic ho alcune riserve, non lo avrei preso. Non so quanto possa alzare il livello di Meret con la competitività al ruolo. Avrei preso un elemento che potesse stimolare maggiormente Alex. Un conto è giocare nel Torino, dove sei sollecitato 10-15 volte a partita, nel Napoli si può anche subire un solo tiro.

Miretti? E’ un calciatore che stuzzica la fantasia di qualcuno, ne intravede alcune qualità. Certo, entrare nello spogliatoio azzurro non è facile, serve avere anche doti morali non indifferenti. E di certo si guarda anche alla predisposizione al sacrificio e alla fatica. Credo che il Napoli potrebbe acquistare un sesto centrocampista più muscolare di Miretti, un incontrista”.